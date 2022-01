Nunca un debut suyo en un torneo se había asomado en la carrera de María Camila Osorio con tanta expectativa como el de este domingo en el Abierto de Australia, el primer ‘grand slam’ de la temporada del tenis mundial.

Y la expectativa corre por cuenta de varios factores. Uno de ellos, las secuelas del COVID-19 en María Camila, que estuvieron a punto de marginarla de la gran competencia en Melbourne. Otro, el debut de la mejor raqueta femenina de América Latina en Australia, cuya carrera cada día va en ascenso para la felicidad propia y del deporte colombiano. Y un último aspecto: la rival, la japonesa Naomi Osaka, exnúmero uno del mundo y defensora del título en el torneo oceánico. El partido comenzará a las 9 de la noche hora colombiana; 1 de la tarde del lunes en Australia.

La raqueta colombiana, de 20 años y número 53 en el ranking mundial, tuvo que marginarse del Abierto de Melbourne y del Torneo de Adelaida en el país oceánico, previos a Australia, por haberse contagiado con COVID-19.

El pasado 4 de enero, en su cuenta de Instagram, la cucuteña publicó este mensaje: "Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hace unos días di positivo en la prueba de covid y no pude participar en el primer torneo de Melbourne. Tenía la ilusión de empezar mi temporada en Adelaida, pero no alcanzaré, así que vamos a esperar unos días y, con fe en Dios, intentaremos jugar el Australia Open. Yo me encuentro muy bien y con muchas ganas de volver pronto a la cancha".

¿Cómo llega, tras las secuelas del COVID-19, a este primer gran reto de la temporada?

-Llego al primer torneo de la temporada muy feliz, obviamente. Primero, porque no sabía si iba a empezar el año con Australia, pero ahora que estoy acá me siento dichosa y con muchos deseos de aprovechar esta oportunidad. Llevo tiempo sin competencia, pero voy a dar lo mejor de mí una vez entre a la cancha y dispuesta a dejarlo todo allí.

¿Qué significa debutar ante Naomi Osaka, actual defensora del título en Australia y exnúmero uno del escalafón femenino en el mundo?

-El partido contra Naomi va a ser duro, como todos los demás, va a ser mi debut, pero lo asumo como una final, porque ella es una gran competidora, con mucha experiencia. Pero también lo asumo como una gran oportunidad para mí. Quiero estar al máximo cuando tenga la chance de estar en la cancha y jugar. Y bueno, hay que esperar a ver qué pasa, pero llego con todas las ganas de afrontar ese partido.