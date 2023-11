Margarita Conde y los dos oros por Bolívar que más le llegan al corazón

“Llegamos cansados y preocupados porque nuestros equipos los mandaron por tierra en camión y tuvimos un día y medio de descanso forzoso porque no teníamos con qué practicar. Luego fuimos a recoger las tablas al muelle, lastimosamente mi tabla larga llegó con un golpe en la parte inferior y me preocupé porque era mi único equipo de esa modalidad”, asegura Margarita, quien asegura nunca olvidará esos días de competencia en el certamen nacional.

La celebración

Fue un momento especial, único, de los mejores de su carrera deportiva. “Al salir del mar, el equipo me felicitó y celebró conmigo, me cargaron en sus hombros celebrando las medallas conseguidas, tuve una olas hermosas para surfear, eso ayudó a tener un puntaje mayor al de mis contrincantes. Fueron dos oros y dos veces me cargaron en hombros”, agrega.