Manuela Escobar, siempre ganando en el deporte

manuela Escobar desde niña solo ha respirado una sola cosa: deporte.

La cartagenera por adopción y del registro de Bolívar -nació en Manizales- volvió a ser noticia el jueves anterior al ganar el título en los Nacionales Universitarios de Ciclismo de Pista que se disputan en Carolina del Sur, Estados Unidos.

La joven, de 22 años, se impuso con la Universidad de Milligan en la prueba de persecución por equipos femenina, en la que corrió junto a las estadounidenses Megan Jastrab y Gracie Pendleton.

Se inició desde muy niña en el deporte con el triatlón, que combina natación, atletismo y ciclismo. Aquí siempre sacó altas notas, pues como deportista, además de tener el talento, ha mostrado pasión, disciplina y el sacrificio que se requiere para ser protagonista en el deporte de alto rendimiento.

Desde hace un poco más de tres años y medio, Manuel se dedica en pleno al ciclismo, una disciplina que cada vez se mete más en su corazón.

Es una de las ciclistas de Bolívar que participará en los Juegos Nacionales, que se iniciarán a partir del 16 de noviembre en Cartagena y varios municipios de Bolívar.

“Mi preparación a Juegos va bien, pero ahora mismo también estoy aprovechando para probar cosas nuevas como estos Nacionales de pista. También voy a correr un poco de ciclomontañismo con mi universidad este mes y en octubre”, aseguró Escobar a El Universal.

¿Qué ganará corriendo esta modalidad?

- Creo que correr un pista, ruta y ciclo montañismo me ayuda a llenar algunos vacíos y me da nuevas habilidades, confianza, fortalezas y técnica para seguir mejorando en la ruta.

¿En qué pruebas competirá en los Juegos?

- Ruta y contrarreloj.

¿El pasado triunfo universitario cómo lo vivió?

- Este es uno de los triunfos más importantes de esté 2019, en mayo me lesioné la mano en una caída y no tuve las mejores sensaciones en unas carreras que tenía como objetivo.

¿Qué tanto significa el deporte en la vida de Manuela?

- Significa casi todo en mi vida. En mi familia el deporte es muy importante porque nos ha hecho muy cercanos y mi papá (Fernando) y mi mamá (Adriana) siempre están ahí apoyándome y compartimos mucho. También me ha enseñado disciplina, perseverancia y he conocido muchas personas y viajado mucho gracias al deporte. Además, el deporte me dio la oportunidad de estudiar acá en Estados Unido.

¿Cuál es su inspiración en el deporte?

- Mi principal inspiración es mi mamá, por seguir su ejemplo me metí en el deporte. Y también todos los deportistas colombianos que tenemos ahora mismo que están dejando el nombre de nuestro país en alto.

¿Cuál es su sueño?

- Seguir compitiendo y mejorando, pero también estoy haciendo doble titulación de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad y quiero terminar mi carrera en los dos años que me quedan. El deporte de la mano del estudio es mi meta.

¿Cosas por mejorar en el deporte?

- Siempre hay por mejorar, soy muy tranquila, trato s de disfrutar el proceso independientemente del resultado, debo ganar más seguridad.

¿Cómo ve el deporte de Bolívar a la distancia?

- Sin duda, el deporte en Bolívar va en alza. Obviamente tener los Juegos Nacionales en Bolívar es algo histórico para nuestro departamento. Los escenarios que se están construyendo o remodelando es muy importante. Creo que Iderbol y el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, han trabajado mucho para apoyar el deporte.

¿Qué necesita un deportista para llegar lejos en el alto rendimiento?

- Hoy en día el deporte es tan competitivo en cualquier disciplina que para llegar lejos se necesita mucho. Primero que todo mucha mente para afrontar los obstáculos, lesiones, días malos, la presión y otras cosas. Como segundo la disciplina para entrenar y, por último, mucho tiempo, dedicación y apoyo.