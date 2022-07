Manuel Berdugo, puliendo el talento de los nuevos arqueros

Manuel Berdugo, exrquero del fútbol profesional, hace una linda labor en la cancha de Los Calamares: enseña a los niños a mejorar su condiciones en el arco.

El cartagenero, de 52 años, tiene la experiencia y amor para transmitirle a niños de bajos recursos todos sus conocimientos.

Berdugo fue portero de Unión Magdalena, Junior, Millonarios y Quindío.

“He decidido hacer esto porque me nace, me gusta. La iniciativa aparece porque veo que los niños que entrenan en las escuelas de formación en Los Calamares no tienen un preparador de arqueros y el fútbol ha evolucionado tanto que en esta posición se requiere de un formador que conozca muy bien el tema. A todos los entreno gratis, hago trabajos de fundamentación y también específicos”, dice Manuel, quien es muy conocido y querido en este populoso barrio. Lea aquí: Carlos Mario Cortés, más de 30 años trabajando por el fútbol de Bolívar

“En mis tiempos no había entrenador de porteros, gracias a mi esfuerzo y dedicación logré integrar muchas selecciones Bolívar y seguir mi carrera, pero hoy ellos necesitan del acompañamiento de un entrenador para evolucionar más rápido. Disfruto lo que estoy haciendo y ellos están entrenando con mucha disciplina, eso es vital para salir adelante en el deporte”, asegura.

Manuel quiere meterse de lleno en este tema, desea ayudar a los niños a que cumplan sus sueños, así como los cumplió él en el pasado.

“Una de las ideas que tengo es ir a los pueblos: Turbaco, Arjona, Turbana, Ballestas, Mahates, San Juan, San Jacinto, El Carmen de Bolívar y otros para hacer una clínica de arqueros con los niños en un campo, para trabajar con ellos, enseñarles, sé que en la provincia hay mucho talento y que ahí podrían salir muy buenos arqueros que nos representen de buena forma en futuras selecciones departamentales y nacionales”, sostuvo.

Afirma que las condiciones del jugador bolivarense son extraordinarias en cada una de las posiciones, incluyendo la de portero.

“Tenemos a Juan Camilo Chaverra y Pier Grazziani en la profesional. Tuvimos en Agustín Julio a un integrante de la selección Colombia de mayores. Sé que si trabajamos a los niños en la posición, desde su etapa de formación, vendrán muchas cosas buenas para el fútbol de Bolívar. El portero de hoy no solo ataja sino que ayuda a construir una jugada de ataque. Estoy trabajando con ellos, como se dice, con las uñas. Ojalá la empresa privada, el Ider e Iderbol me ayuden a sacar adelante este proyecto”.