Mañana se conocerán los convocados de Queiroz para amistosos

Este miércoles 6 de noviembre será anunciada la lista de jugadores convocados a la Selección Colombia de Mayores para los amistosos del 15 y 19 de este mes, frente a Perú y Ecuador respectivamente.

El anuncio será realizado en Medellín, en el hotel San Fernando Plaza Cra. 42A # 1 – 15 a las 11:00 a.m. y allí será realizada la rueda de prensa por parte del director técnico Carlos Queiroz.

LOS PRECONVOCADOS

Porteros

- David Ospina: después de ser titular el domingo pasado en el 1-1 con SPAL, el antioqueño volvió a ser suplente del Napoli este fin de semana en la derrota por 2-1 con la Roma. A mitad de semana tampoco jugó contra Atalanta.

- Camilo Vargas: no fue una buena jornada para el bogotano, ya que Atlas F.C. perdió por 2-1 con Atlético San Luis, con él bajo los tres palos. Hasta el minuto 61 llegó el empate de la visita y en la adición, cuando Camilo subió a cabecear un tiro de esquina y no regresó a tiempo, llegó el 2-1 en Guadalajara.

- Éder Chaux y Aldair Quintana: no hubo fecha en la Liga Águila, pero igualmente Patriotas Boyacá ya está eliminado de los Cuadrangulares. Por su parte, Atlético Nacional sí se mantiene en carrera.

Defensas

- Luis Manuel Orejuela: el lateral del Cruzeiro llegaba a esta jornada de anotar su primer gol de la temporada, pero no le fue nada bien en el empate por 1-1 con E.C. Bahía. El ex Ajax se fue expulsado por doble amarilla al minuto 64 cuando el marcador estaba 0-0 en Belo Horizonte.

- Stefan Medina: a mitad de semana fue expulsado en el triunfo del Moterrey 3-2 sobre Pachuca, así que se perdió el juego del fin de semana ante Veracruz, en el que igualaron a un gol.

- Santiago Arias: cada vez más el lateral antioqueño se siente mejor en el Atlético de Madrid, a pesar de la dura competencia con Kieran Trippier. Aunque no fue titular, entró para el segundo tiempo por el inglés en lo que terminó siendo empate por 1-1 en casa del Sevilla y además puso la asistencia para el gol de Álvaro Morata.

- Dávinson Sánchez y Yerry Mina: hubo duelo de defensores nacionales en la Premier League y terminó empatado a un gol. Los dos, en Everton y Tottenham, cumplieron una buena presentación este fin de semana demostrando sus cualidades: juego aéreo, rapidez y cierres.

- Jhon Lucumí: Genk, actual campeón de la Liga de Bélgica, sigue confiando plenamente en el ex Deportivo Cali y Carlos Cuesta para su pareja de centrales. Sin embargo, este fin de semana perdieron por 2-0 en su visita al Eupen.

- William Tesillo: jugando como defensor central, el ex Santa Fe tuvo un partido complicado en el empate del León por 1-1 con Morelia. Fue titular y disputó los 90 minutos, exigiéndose para cubrir la banda izquierda en cada una de las salidas de Yairo Moreno al ataque.

- Johan Mojica: el lateral volvió a ser titular en el Girona, que consiguió un importante triunfo en su visita al Extremadura por 3-1. El jugador, aunque no participó en ninguno de los goles, tuvo varias aproximaciones al área y en defensa no tuvo mayores complicaciones.

- Frank Fabra: jornada inolvidable para el jugador de Boca Juniors en el 5-1 sobre Arsenal de Sarandí en La Bombonera. Marcó doblete siendo estos sus primeros goles desde que se lesionó la rodilla antes del Mundial de Rusia 2018. De hecho, no anotaba desde el 16 de mayo de 2018 en la Copa Libertadores ante Alianza Lima.

- Cristian Borja: el Sporting C.P. cayó sorpresivamente este fin de semana por 1-0 en su visita al C.D. Tondela y el ex Toluca F.C. no tuvo participación. Fue convocado pero se quedó en el banco de suplentes todo el compromiso.

- Jeison Murillo: otro de los que tampoco jugó en esta jornada fue el defensor de la Sampdoria, equipo que venció el lunes al SPAL en condición de visitante por 1-0. El ex Valencia ha participado solo en siete partidos (seis de titular) de los 11 que se han disputado en la Serie A 2019/20.

Mediocampistas

- Wilmar Barrios: en un duelo importante para mantener el liderato en Rusia, F.C. Zenit igualó por 1-1 con CSKA Moscú con la presencia del ex Boca los 90 minutos. Fue amonestado al 96’ y a Jaka Bijol, del equipo moscovita, lo expulsaron por una patada en su rostro que por fortuna no pasó a mayores.

- Gustavo Cuéllar: la jornada en Arabia Saudita se disputa de jueves a sábado y el ex Flamengo estuvo presente en el empate del Al-Hilal por 3-3 con Al-Fateh en condición de visitante. El barranquillero sumó los 90 minutos y poco a poco se gana un papel protagónico.

- Jorman Campuzano: Gustavo Alfaro decidió no convocarlo para el partido ante Arsenal de Sarandí en el que ganaron por 5-1.

- Jefferson Lerma: muy buen partido del mediocampista del Bournemouth que venció por 1-0 al Manchester United. El ex Atlético Huila y Levante fue uno de los pilares en la medular y se fue amonestado al minuto 35.

- Steven Alzáte: partido completo para la joven revelación de la Premier League y el Brighton & Hove en el triunfo por 2-0 sobre Norwich City. Fue uno de los jugadores más peligrosos de los ‘Seaguls’ en este duelo y de ser convocado, llegará en uno de los niveles más altos de esta lista previa.

- James Rodríguez: después del nacimiento de su hijo, en Medellín, el cucuteño tuvo molestias físicas que lo dejaron por fuera del partido ante Betis en el que el Real Madrid empató sin goles en el Bernabéu.

- Matheus Uribe: no comenzó como titular en la victoria del F.C. Porto por 1-0 sobre Deportivo Aves y tan solo jugó siete minutos más la adición en el Estadio Do Dragao. Poco tiempo para el ex América de México.

- Yairo Moreno: el extremo jugó este fin de semana como lateral izquierdo en el León, que empató por 1-1 con Morelia. En ataque lo hizo bien, pero en defensa dejó expuesto a su equipo en varias oportunidades, teniendo que llegar Tesillo a cubrirle la espalda.

- Juan Guillermo Cuadrado: Maurizio Sarri puso una vez más al de Necoclí como lateral derecho y este respondió de buena manera. Fue triunfo para la Juventus en el derbi de Turín ante Torino con 90 minutos para Juan Guillermo, quien fue amonestado al 57’.

- Juan Fernando Quintero: el ‘10’ de River Plate sigue sin ser titular, aunque este fin de semana jugó 20 minutos en el triunfo por 2-1 en casa de Aldosivi. No fue su mejor presentación desde que volvió de la lesión de rodilla, incluso el gol del ‘Tiburón’ nace de una pelota que él pierde y no puede recuperar.

Delanteros

- Luis Fernando Muriel: dura derrota para el Atalanta en casa por 2-0 a manos del Cagliari. La ausencia de Duván Zapata se sigue notando y ‘Lucho’ no pudo con la defensa del club de Cerdeña. Dejó el terreno de juego al 78’ por Musa Barrow.

- Luis Sinisterra: Feyenoord ganó por 3-0 en casa del VVV Venlo y el joven atacante fue titular de nuevo con el club de Rotterdam. Aunque su equipo sigue lejos de los puestos europeos y mucho más de la punta, el ex Once Caldas sigue demostrando su calidad.

- Steven Mendoza: aunque se cortó su racha goleadora, el atacante vallecaucano fue elegido el mejor

jugador de octubre en el Amiens S.C., que este fin de semana venció por 10 al Brest con anotación de otro colombiano, Juan Ferney Otero. Los dos fueron titulares en este duelo de la Ligue 1.

- Roger Martínez: el ‘Tanque’ jugó todo el partido en el que el Club América perdió por 2-1 en el Estadio Azteca y no pudo celebrar, aunque puso una asistencia. Quien sí marcó fue Andrés Felipe Ibargüen, quien para esta lista previa no fue incluido.

- Luis Díaz: el ex Junior jugó 56 minutos con el F.C. Porto en el triunfo por 1-0 sobre Deportivo Aves, pero no tuvo una participación destacada. Cumplió, aunque cuando el equipo pedía rebeldía en el ataque fue sustituido.

- Sebastián Villa: no participó directamente en alguno de los 5 goles de Boca Juniors ante Arsenal de Sarandí, pero recibió buenos comentarios por los 74 minutos que disputó como titular.

- Alfredo Morelos: doblete y asistencia fue la producción del ‘Búfalo’ en el triunfo de Rangers F.C. por 3-0 sobre Hearts of Midlothian en la Semifinal de la Copa de la Liga escocesa. Ahora suma 20 festejos en esta temporada y en la Final tendrá que medirse al Celtic.

- Rafael Santos Borré: River Plate le ganó a Aldosivi con un gol suyo en los 69 minutos que disputó. La ‘Máquina’ llegó a siete anotaciones en esta nueva edición de la Superliga de Argentina y 10 en este semestre.