Luis Rubiales, en libertad a la espera de ser citado tras su arresto en el aeropuerto

Este miércoles, pasadas las once de la mañana, el avión en el que viajaba aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los agentes le condujeron a instalaciones de la Guardia Civil en el aeródromo, le identificaron, le incautaron sus dispositivos móviles y le tomaron declaración, como había pedido la jueza.

Una jueza de Majadahonda (Madrid) investiga contratos, posiblemente irregulares, de los últimos cinco años de Rubiales como máximo responsable de la RFEF, en unas pesquisas por las que estaba incluido en la lista de detenciones que la UCO iba a practicar y practicó el pasado 20 de marzo, aunque ya se sabía que el expresidente no estaba en España.

“Estoy aquí para decir que es mentira que haya pegado una mordida con pisos y un equipo de béisbol aquí (en República Dominicana). Han dicho que tengo un equipo de béisbol, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera”, señaló. Lea aquí: Estos son los convocados del Real Cartagena para el partido ante Atlético

“Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso que se ha dicho. Lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO no lo sé, porque no sé si tiene relación directa, espero que no, con filtraciones, con algunas afirmaciones que han hecho medios”, añadió.