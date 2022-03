Lucha intensa en la punta del Torneo de Baloncesto Plus 45

El Atalanta, con un doblete del colombiano Luis Muriel y con un tanto del ucraniano Ruslan Malinovskyi, desplegó su poderío ofensivo y dio el primer golpe con una victoria sobre el Bayer Leverkusen (3-2) con la que tomó ventaja en la ida de los octavos de final de la Liga Europa.

De nuevo, la voracidad ofensiva del Atalanta contrastó con su endeblez defensiva. Eso siempre genera espectáculo, pero el cuadro italiano vivirá siempre en el alambre. De momento, supera en la eliminatoria al Bayer Leverkusen, que aún tiene mucho que decir en el choque de vuelta.

Los hombres dirigidos por Gerardo Seoane aparecieron en el Gewiss Stadium de Bérgamo conscientes de que iban a disputar un duelo de ida y vuelta, como casi todos en los que aparece el Atalanta. Y así fue. Durante noventa minutos, las alternativas se sucedieron en el marcador y en el juego, aunque al principio hubo cierto protagonismo para la invasión de Rusia.

En las filas del Atalanta, el ucraniano Ruslan Malinovskyi saltó al terreno de juego en el once de su entrenador Gian Piero Gasperini, que no pudo contar con el esloveno Josip Ilicic, con el ecuatoriano Bryan Cabezas y con el colombiano Duvan Zapata, todos fuera por lesión.

En el banquillo, esperaba su turno el ruso Aleksey Miranchuk, que antes del partido, igual que Malinovskyi, pudo ver una pancarta significativa en la grada. En ella, aparecía a un lado la bandera ucraniana con la figura de Malinovskyi. Al otro, la rusa con la de Miranchuk. Ambos, se daban la mano en señal de paz, igual que hicieron públicamente a principios de marzo para lanzar un mensaje conciliador desde el vestuario del Atalanta..

De los dos, sobre el césped, quien mejor salió parado fue Malinovskyi, que junto a Muriel fue el mejor del Atalanta. Ambos se encargaron de remontar el tanto inicial del chileno Charles Aránguiz a los once minutos. Primero, empató Malinovskyi tras una asistencia de Muriel. En la celebración, mostró una camiseta con un mensaje de apoyo a su país.

Poco después, Malinovskyi devolvió a Muriel el favor y asistió a su compañero, que desde el borde del área marcó con un disparo preciso imposible para el portero Lukas Hradecky. Y, antes del descanso, de nuevo funcionó la conexión Malinovskyi-Muriel, para que el colombiano marcara el 3-1.

Entonces, el Atalanta intentó aumentar la renta. Se lanzó a por la eliminatoria y tuvo incontables ocasiones. El mismo Muriel y Hans Hateboer pudieron hacer el cuarto, pero fallaron y el Bayer Leverkusen, en otra de sus escasas ocasiones, hizo el 3-2 definitivo con un sensacional zurdazo de Moussa Diaby desde el borde del área.

La última media hora calmó los ánimos de ambos equipos, que, en total, acumularon hasta 24 remates. Sin embargo, la falta de puntería dejó el partido en un 3-2 que no es definitivo y que no resuelve una eliminatoria pendiente de la vuelta. La conexión Malinovskyi-Muriel funcionó, pero no fue definitiva.