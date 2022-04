En medio del fervor futbolístico que despertó el sorteo del Mundial de Qatar, el cual seguramente se extenderá por varios días, se abrirá la fase de cuartos de final de la Liga de Campeones. Le puede interesar: Liverpool, sin Luis Díaz, venció al Watford

Los partidos de ida se cumplirán entre el martes 5 y el miércoles 6 de abril, mientras que los de vuelta se disputarán entre el 12 y el 13 de este mes.

Así, los colombianos intentaremos mitigar la resaca que dejó el hecho de no haber clasificado al Mundial, la cual se acrecentó con el sorteo del pasado viernes, viendo en acción a uno de nuestros compatriotas, en el principal torneo de clubes de Europa.

Y es que uno de los primeros equipos en entrar en escena en esta fase será el Liverpool de Luis Díaz. El representativo inglés visitará el próximo martes al Benfica, en el primer duelo de la serie, el cual se disputará en el Estadio Da Luz a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia). Le puede interesar: Por el triunfo del City, ya el Liverpool no es líder

El equipo que dirige Nélson Veríssimo viene de dejar en el camino al Ajax en Ámsterdam, mientras que el elenco que orienta Jürgen Norbert Klopp superó en octavos de final al Inter de Milán.

“Sé que la gente dirá que somos los favoritos y cosas así, pero ese ya es el primer error que podrías cometer. Llevamos demasiado tiempo en el negocio para cometer este tipo de errores. Respeto mucho lo que están haciendo allí, Benfica es un club masivo. Lisboa, una gran ciudad, además pasé mi última semana libre de vacaciones allí, así que ese también es un lindo recuerdo. Estaba sentado en una cafetería al aire libre, recibí la llamada y tomamos la decisión en Lisboa”, manifestó Klopp.

Es probable que el atacante guajiro sea titular en el juego de ida en Lisboa, máxime que no fue tenido en cuenta en el compromiso de este sábado por la fecha 30 de la Liga Premier, en el que los Reds derrotaron 2-0 al Watford. Le puede interesar: Díaz vs. “El Cucho” Hernández, un partido para no perderse el fin de semana

Según el entrenador alemán la ausencia de Díaz en la jornada sabatina estuvo relacionada con su reciente participación en las eliminatorias suramericanas con la Selección Colombia, pero seguramente no tendrá inconveniente para incluirlo en el próximo compromiso.

Los otros partidos

El próximo martes también se enfrentarán a las 2:00 p.m., hora de nuestro país, Manchester City y Atlético de Madrid. El conjunto español viene de eliminar al Manchester United, mientras que el elenco que dirige Pep Guardiola dejó en el camino al Sporting de Lisboa.

Entre tanto, el miércoles Villarreal recibirá al Bayern y Chelsea al Real Madrid. Ambos encuentros se desarrollarán a las 2:00 de la tarde. Le puede interesar: Duelo de titanes: El Liverpool se enfrentará al Manchester City en semifinales