Luis De Ávila tiene un potente brazo, sus lanzamientos sobrepasan las 96 millas.

Tiene todas las herramientas para llegar a Grandes Ligas. Fue firmado por el scout Rafael Miranda a los Reales de Kansas City y se ha forjado en la Academia de la organización en República Dominicana.

A sus 19 años, De Ávila se esfuerza al máximo para, con la venia de Dios, para hacer realidad sus sueños.

“Dios es grande y poderoso, trabajo duro para hacer realidad mi sueño, y el de toda la familia, llegar a Grandes Ligas”, asegura el zurdo arenalero, quien viajó ayer con el equipo Caimanes a Mazatlán (México) para representar a Colombia en la Serie del Caribe.

En Mazatlán quiere darlo todo para mostrar su talento, porque allá estarán todos los scout de las Grandes Ligas.

Su actuación como relevista en el béisbol colombiano fue de ensueño. Lanzó 24 innings, permitió 6 hits, recetó 18 ponches, 7 pasaportes, concedió una carrera, para 1.63 de efectividad.

¿Cómo cataloga su actuación en Colombia con los Caimanes?

-Creo que mi actuación fue buena, me dediqué en todo momento a hacer mi trabajo, a sacar mis innings sin complicaciones y siempre hice un buen trabajo para bien del equipo.

¿Qué le dijo su organización Kansas City?

-La organización de los Reales de Kansas City, en cabeza de los jefes, me han brindado todo el apoyo, me han felicitado, se han dado cuenta del talento y el potencial que tengo para seguir en esto.

¿Qué significó este título con Caimanes?

- Este título es uno más de todos los que anhelo alcanzar en este camino del béisbol que es mi futuro porque así espero y confío en Dios que se dé todo lo que me propongo en la vida.

¿Qué pensó cuando le dieron la bola para abrir el séptimo juego de la final ante Vaqueros?

-La verdad, fue un gran desafío ya que desde el 2018 no tenía actuación como abridor y más sabiendo la responsabilidad que tenía al ser el último partido y el más decisivo para el equipo los Caimanes de Barranquilla. Pero supe hacer mi trabajo y mantener todo bajo control para así conquistar el undécimo título de Caimanes en el béisbol colombiano.

Dos títulos, uno con Arenal y ahora con Caimanes y usted como protagonista...

-Es algo indescriptible, han sido dos títulos obtenidos en las cuales he tenido una muy buena actuación, siempre demostrando mis capacidades y el poder que tengo al realizar mi trabajo. Le doy gracias a quienes siempre han confiado en mí y en el trabajo que hago. Con Arenal, sensacional; con Caimanes, lo máximo.

¿Cómo está esa motivación para la Serie del Caribe?

-Me he preparado para dar mi mejor actuación en la Serie del Caribe. No será fácil, pero tampoco imposible. Todo el equipo está motivado.

¿Qué consejos le dan los grandes ligas Harold Ramírez y Dilson Herrera?

-Los grandes ligas han sido motivo de inspiración para mi vida porque en un futuro yo quiero estar en la cima como ellos. Le doy gracias a Dilson Herrera con quien he tenido más afinidad. Siempre recordaré sus palabras: ‘Tu eres grande caballo sigue así metiendo mano que tú vas a ser grandes ligas, en el nombre de Dios’. Eso me dice. Y porque confío en Dios y en mí lo voy a lograr.

¿Quién es su ídolo?

El cubano Aroldis Chapman y José Quintana. Ellos son mi inspiración, mi modelo a seguir.