Es el encargado de facilitarle todo al cuerpo técnico y a los jugadores. Tiene funciones muy importantes en el trabajo del día que lo hacen pieza clave, el alma del equipo.

Hace un trabajo calladito, casi tras bambalinas, nunca se lleva los elogios, pero lo más importante para él es ver cómo crece en lo futbolístico y personal cada jugador de la selección Bolívar.

Todos le como conocen como ‘Becerrita’, por su parecido con Edson Becerra (q.e.p.d.), pero su verdadero nombre es Luis Alfonso Sabalza Gutiérrez, de 36 años, un cartagenero, nacido y criado en la Piedra de Bolívar.

Luis Alfonso es el utilero de la selección Bolívar infantil, que participará desde este jueves en el Zonal Nacional Clasificatorio en Cartagena.

Lleva cinco años como utilero o ayudante de campo de las selecciones Bolívar.

“Bueno llegué a selección Bolívar en el 2015, gracias a Carlos Mario Cortés, presidente de la Liga. Mi primera selección fue con la femenina con el profesor Jorge Figueroa”, asegura Sabalza.

Tiene claro cuál ha sido su mayor felicidad con Bolívar. “Mi mayor alegría en la selección fue en el año 2019 que quedamos subcampeón en Bogotá con el profe Armando Ricardo en la categoría sub-23”.

El momento más doloroso con Bolívar también lo tiene claro. “La eliminación de la selección en Medellín ante Risaralda en 2019. Ese 1-0 fue doloroso, buscábamos pasar a la semifinal y no se pudo”.

Vive la vida feliz, no se mortifica por nada, se identifica con el apodo de ‘Becerrita’. Yo no me molesto nunca por eso, me parezco y él fue un grande en el fútbol bolivarense”.

Es hijo de Ofelia Gutiérrez y de Alfonso Sabalza (q.e.p.d.). Luis Alfonso hizo hasta tercero de bachillerato, pues le tocó salir a trabajar para poder ayudar a su familia a conseguir el pan de cada día.

Siempre tuvo un gran amor por el fútbol, pero llegó a jugar en ningún club. “Jugaba de delantero en torneos de barrio, esto siempre me ha gustado”.

Es un convencido que el jugador de Bolívar tiene un gran talento para triunfar a nivel internacional. “La característica del jugador de aquí es única, los jugadores tienen el biotipo, la calidad y la picardía que se necesita en este deporte. El bolivarense puede triunfar no solo en Colombia sino afuera de nuestro país” .

Luis Alfonso seguirá dedicado a lo suyo, la implementación y los uniformes de las selecciones Bolívar. “Debo tener los uniformes de los jugadores impecables, facilitarle el trabajo al cuerpo técnico, velar por cada detalle para que el grupo se sienta bien”, remata.

Con su trabajo silencioso, ‘Becerrita’ se ha ganado el corazón de la familia del fútbol de Bolívar. Su labor es importantísima en el andamiaje de cada selección departamental.