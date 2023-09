Luis Adolfo Pallares revive el programa deportivo creado por su papá Luis Alberto

Esa narración ya no se escuchará jamás, perdió su encanto para las nuevas generaciones. Ya no hay narradores.

Su hijo el también periodista Luis Adolfo Pallares, revive el programa VISIÓN DEL DEPORTE, que fue creado hace más de 50 años por su padre Luis Alberto.

“En tiempos de crisis hay oportunidades”, dice el refrán Chino. Por esta razón, el periodista deportivo y especialista en gerencia de mercadeo, decidió estar al aire con el programa que encumbró a su señor padre: Visión del Deporte, “que nació hace más de 50 años en una de las sentadas de mi padre en la plaza de Santa Cruz de Lorica”, señala Luis Adolfo, quien como su padre domina a la perfección el béisbol y el boxeo.

“Actualmente existe desde el año 2017 la página web Visiondeldeporte.com y desde el año pasado incursionamos en la narración deportiva, relatando el béisbol profesional, donde narramos todos los partidos de los Tigres, generando una gran sintonía, por Colmundo Radio 620 AM”.

Asegura con algo de nostalgia que “sabemos que la radio está en crisis, sobre todo la AM, pero tenemos la capacidad para reinventarnos, y de esta manera salir adelante. El programa se emite por Colmundo desde la 1:30 hasta las 2 p. m, luego lo pisteamos en nuestras plataformas digitales”, precisa.

Luis Adolfo es un visionario y cree que el periodista de radio, cuando no trabaja en una gran empresa, debe ser recursivo y vender para no desaparecer. Ahí está la fórmula para mantenerse vigente, vender ya sea a las empresas públicas o privadas. “Desde que comencé me gusta además de la radio, la venta, ahí está el éxito de los periodistas independientes”.