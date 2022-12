Los portugueses no quedaron conformes con el arbitraje; esto dijeron

Pepe, defensa central del Oporto, se mostró muy crítico con el arbitraje de Facundo Tello y aseguró que a la vista de encuentros como este “Argentina será campeona”. “No vio la jugada que podía haber sido penalti a Bruno Fernandes. Tuvimos la capacidad de ganar esta copa del mundo. Después, tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona. Fueron cinco árbitros argentinos... Qué más puedo decir. Veamos qué pasa”, señaló en declaraciones a RTP3. Lea aquí: Cristiano Ronaldo se despide del Mundial de Qatar “Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir. Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer, con Messi”, señaló a SIC.

Pepe lamentándose por una ocasión de gol desperdiciada. //EFE.

“Hablando, hablando toda Argentina y el árbitro viene aquí a pitar. No digo que venga condicionado... pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Solo quedaban ocho minutos del tiempo de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro ¿ocho minutos? No jugamos nada en el segundo tiempo. El único equipo que jugó al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos.”, agregó a SIC.

Bruno Fernandes, mediapunta del Manchester United inglés, cargó, como alguno de sus compañeros de la selección tras caer en los cuartos de final de Qatar 2022 ante Marruecos, contra el arbitraje del argentino Facundo Tello. “Es muy raro tener un árbitro que todavía tiene a su selección en competición y no tener un árbitro portugués. Los nuestros pitan la Champions, por lo que tienen calidad y nivel para estar aquí. Estos no arbitran Champions, no están acostumbrados a este tipo de partidos, no tienen ritmo para esto. Es mínimamente extraño”, manifestó en la zona mixta del estadio Al Thumama. Se quejó de que el colegiado argentino no hubiera señalado un penalti que fue cometido sobre él. “Estaba solo y nunca en la vida me dejaré caer cuando estoy solo frente al portero y puedo disparar a portería”, dijo.

Bruno Fernandes lamentándose al finalizar el partido. //EFE.