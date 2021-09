Debimos haber ganado, otra vez tuvimos las opciones y no la metimos. Nuevamente enfrentamos a un rival que futbolísticamente es inferior a nosotros, pero no fuimos capaces de hacerle los goles que nos permitiera celebrar los tres puntos.

¿Qué pasó?

¿Por qué no ganamos?

- Porque no metimos los goles en las jugadas que generamos, fuimos más que Paraguay, pero no supimos resolver, no fuimos eficaces en las opciones que generamos.

cambios sin efecto

No surtieron ningún efecto significativo los cambios que se realizaron con muy buena intención y que aparentemente eran buenos. Ni Roger Martínez, ni Falcao, ni Luis Díaz, de quienes se esperaba remataran el juego de la mejor manera, fueron determinantes en el partido. Eso tampoco ayudó.

Las celebraciones

Qué mostró el rival

Paraguay no mostró mayor cosa, se vio sorprendido por Colombia, nunca mandó en la cancha y pese a que la Tricolor no hizo el mejor segundo tiempo, el plantel guaraní no supo cómo hacerle daño a los pupilos de Rueda. (Reinaldo Rueda: “Queríamos más”)

Lo bueno

La actitud de Colombia. Ese equipo mostró personalidad, carácter y dominó a Paraguay en Asunción.

El nivel de Juan Guillermo Cuadrado. El veterano fue lo mejor que tuvo Colombia en la cancha. Excelente juego.

Pese a no tener un volante creativo natural, Colombia originó varias opciones de gol.

Seguimos en la pelea. Somos quintos, con 10 puntos y seguimos en la ruta al Mundial de Qatar.

Lo MALO

El resultado. A Paraguay, por lo visto en la cancha, había que ganarle.

No la metimos. Los goles hay que hacerlos porque o si no no se puede ganar.

Los cambios demoraron en aparecer y cuando aparecieron no hicieron mayor cosa.

LO FEO

El nivel que mostró Dávinson Sánchez en la primera parte. El defensa centro fue un desastre los primeros 45 minutos.

LO QUE VIENE

Colombia recibirá a Chile el próximo jueves en Barranquilla, a las 6 de la tarde. En los otros juegos: Uruguay-Ecuador, Paraguay-Venezuela, Argentina-Bolivia y Brasil- Perú.

ASÍ LOS VIMOS

David Ospina: Tuvo poco trabajo, en el gol no tuvo nada que hacer. 6.

Stefan Medina: Buen trabajo, cumplió una buena labor. 6.5.

Dávinson Sánchez: Horrible partido, merece ir al banco. 4.

Óscar Murillo: Bien, rendidor, cumple. 7.

William Tesillo: En defensa cumple y rinde. 6.5.

Wílmar Barrios: Lucha, garra, temple. 7.5.

Mateus Uribe: No brilló, quedó debiendo. 5.5.

Luis Sinesterra: Unas sí y otras no. 5.5.

Juan G. Cuadrado: El mejor de todos, el jugador diferente, marcó el penal. 8.

Rafael Borré: Poca figuración en 45 minutos. 5.5.

Miguel Ángel Borja: Se mostró, luchó, estrelló un balón en el palo. 6.5.

Roger Martínez: No entró bien, no hizo mayor cosa. 5.

Falcao García: Casi no la tocó. 5.

Luis Díaz: Hizo algunas cosas. 6.

Alexander Mejía: Dio marca. Jugó poco.

Gustavo Cuellar: Mostró personalidad. Jugó poco.