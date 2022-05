“Después de 100 o 120 hojas de vida, llamadas personales de directores técnicos, visitas de empresarios y demás, hay solamente tres nombres para dirigir a la selección colombiana. Hay dos nombres y una incógnita, si usted me pregunta cuál de los tres, yo preferiría al señor X. Su nombre no puede ser mencionado porque tiene contrato con una Selección y va a jugar el Mundial, no el repechaje, así que olvídense que es (Ricardo) Gareca”, señaló Vélez.

Agregó que "el dos se llama Matías Almeyda, que no lo veo con mucha opción ni con muchas ganas. Es un hombre con recorrido como jugador, selección y medalla de plata de Olímpicos, ha dirigido en México, Grecia y no tiene experiencia con Selección. El tercero es un hombre a quienes ustedes conocen, se llama Néstor Lorenzo. Salió de las garras de la banda de (José) Pékerman y (Pascual) Lezcano. No tiene ninguna relación con ellos y dirige hoy a Melgar de Arequipa. No es de alto perfil, pero es una opción válida".