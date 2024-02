“Los jugadores de la Premier, la mayoría, son infieles”: modelo italiana

La modelo también sostuvo que “solo el 2 % de los jugadores de la Premier League no engañan a sus esposas o novias” y, también, agregó que “no me sorprende lo que hizo Kyle. Creo sinceramente que la traición es algo muy natural en la vida. ¿Qué ocurre? Quizás la traición simplemente tenga mala fama pero es normal que podamos desear otras cosas en la vida. ¿Por qué no debería ser lo mismo en el amor?”.

“He tenido tres relaciones en mi vida con chicos de la Premier League que luego descubrí que estaban comprometidos o casados. Me decepcioné, pero siempre quede claro que yo también tenía una relación con ellos, la diferencia está en la madurez”, explicó Paola Saulino en entrevista a Daily Star. Lea aquí: James le sonríe a las críticas y reaparece en redes con nuevo look

“Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: ‘Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana’. No quería que se separaran o causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos”, dijo la ‘influencer’ Lauryn Goodman al diario ‘The Sun’. Lea aquí: Enojo por ausencia de Lionel Messi en Hong Kong aumenta

“Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando Annie... Intenté preguntarle, pero hay dolor... El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella le hizo esto. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder”, dijo el futbolista para el diario The Sun.

En su carrera deportiva, Kyle Walker acumula 16 títulos con el Manchester City, entre ellos la Liga de Inglaterra, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes.