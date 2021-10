Los Bravos de Atlanta dieron un golpe en la mesa en el primer juego de la Serie Mundial.

Contra todo pronóstico, Atlanta venció a los favoritos Astros de Houston 6-2 y puso la serie a su favor 1-0 en el primera visita al Minute Maid Park.

El segundo desafío del ‘Clásico de Otoño’ se disputará hoy a las 7:09 p. m. en ese mismo escenario.

El pitcher ganador fue el relevista A.J. Minter (2.2), mientras que el revés fue para el abridor Framber Valdez.

Bien temprano Atlanta puso condiciones en el terreno al irse en ventaja en la misma primera entrada con dos carreras gracias a un jonrón solitario de Jorge Soler por el jardín izquierdo, y posterior anotaciòn de Ozzie Albin.

Pero la cosa no paró ahí porque los visitantes no estaban dispuestos a dar tregua a su rival al fabricar una carrera en la segunda entrada y pasar de largo con dos más en el tercero para enmudecer al público presente en el Minute Maid Park que no salía del asombro.

El batazo de cuatro esquinas de Adam Duvall con Eddie Rosario en circulación le dio una ventaja cómoda a Bravos de cara a los innings siguientes.

Pero la felicidad no fue completa porque en la parte baja del tercero se presentó la salida del terreno de juego del abridor Charlie Morton, quien en el episodio anterior había recibido un golpe en el tobillo en el turno al bate de Yuli Gurriel.

El parte médico indicó que sufrió una fractura en el peroné.