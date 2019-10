Los Astros van por la hazaña; Nacionales, por el milagro

Verlander ha ido de más a menos en postemporadas. En series divisionales ostenta balance de 8-1 en 13 encuentros, con promedio de limpias de 2.52. Ya no ha sido tan dominante en series de campeonato de liga, con registro de 6-4 y efectividad de 3.13 en 11 desafíos. Y en Clásicos de Otoño exhibe un pobre 0-5 y 5.73 de efectividad en aperturas.

A sus 36 años no da señales de declive, por lo que sus estadísticas engordarán aún más para cuando llegue el momento, cinco temporadas después de su retiro, de recibir la ansiada llamada del Templo de los Inmortales.

Strasburg, con presión

Después de ocho meses de trabajo, esfuerzo, frustraciones, alegrías, triunfos y derrotas, el futuro inmediato de los Nacionales en la temporada del 2019 descansará en el hombro derecho de Stephen Strasburg, su abridor para hoy.

“Quiero decir, realmente no miro al lanzador contrario. De nuevo, es a quien me enfrento, a los bateadores a los que me enfrento. Ese es mi trabajo”, dijo Strasburg, quien tiene efectividad de 1.93 en 28 entradas en la actual postemporada.

“Nuevamente, lanzar en este punto de la temporada, es un gran honor, y voy a salir a darlo”, dijo el derecho.

“Nosotros ya ganamos dos veces en Houston, ahora vamos a Houston a jugar el juego 6. Es todo lo que nos preocupa ahora mismo, el juego 6”, precisó Dave Martínez, mánager de Nacionales.