¡Lo último! Real Cartagena debe meses de arriendo del estadio Jaime Morón

La deuda aumentará ahora que culmine el mes de agosto.

Ya en lo deportivo, cuadro de la ciudad jugará este martes ante el Barranquilla F.C., por una fecha más del Torneo Betplay, en donde es último al acumular solos cuatro puntos en siete partidos jugados.

Lamentable el actual presente del equipo. Lea aquí: Ya no le creen: ¡Técnicos de Bolívar se burlan de Real Cartagena!

“Siempre me preguntan lo mismo, aquí estoy, no me voy, creo en el equipo que tenemos, soy un técnico que trabajo duro”, dijo el técnico del Real Cartagena, Óscar Passos, después de la derrota 0-4 ante el Boyacá Chicó, la fecha pasada.

Recordemos que este equipo lo maneja ahora la agencia Colombiagol, que parece que solo le interesa vender jugadores y no lograr el ascenso.