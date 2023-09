Lo que gastó un cartagenero para ir a ver el juego de Colombia en Barranquilla

¿Cuánto costó su sueño?

Este medio habló con Ortíz y este nos contó el gasto económico que hizo desde Cartagena a Barranquilla.

“Bueno la boleta me costó 373 mil pesos, pues fue Oriental Alta. Me gasté 50 mil pesos en el transporte de ida y vuelta a Barranquilla. En el transporte interno para llegar y salir del Metropolitano fueron 20 mil pesos. Me compré dos cervezas dentro del estadio que fueron 12 mil pesos, cada una costaba seis mil pesos. En comida me gasté seis mil pesos, pues me compré un frito y una gaseosa”, dijo este aficionado, que sumando todos sus gastos, el viaje se le fue por más de 460 mil pesos. Esto teniendo en cuenta la boleta que adquirió, pues los gastos se pueden disminuir si se compra una boleta más económica, como las de Sur y Norte, que oscilan entre 100 y 120 mil pesos. Sin embargo, los gastos se aumentarían si se compran entradas en Occidental, aquí estamos hablando de más de 600 mil pesos, una sola boleta. Lea aquí: Las palabras de Jorge Carrascal después del triunfo de Colombia

En los partidos de la Selección Colombia se encuentran aficionados de diferentes partes del país, vivir en Cartagena sale más económico comparándolo con personas que residen en otras ciudades.