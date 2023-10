Lo que dijo Marcelo Bielsa sobre el partido de Colombia

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, aseguró este viernes que el combinado Celeste está “en condiciones de soñar” de cara a la doble fecha de eliminatorias mundialistas en la que los uruguayos visitarán a Colombia y luego recibirán a Brasil en casa.

"Yo sueño que ganemos en Colombia y que podamos ser mejores que Brasil, es mi ilusión, y siempre me pregunto si esa ilusión tiene respaldo en el diseño del equipo y me convenzo de que sí. Sin engañarme, creo que es este caso para los dos partidos Uruguay está en condiciones de soñar", expresó durante una conferencia de prensa.

En ese sentido, el técnico destacó que frente a la selección colombiana existe la probabilidad de que Uruguay encuentre “un obstáculo similar” a la pasada fecha ante Ecuador en el que los charrúas cayeron 2-1.

“El objetivo va a ser el mismo, vamos a tratar de protagonizar, de atacar, de jugar en campo rival, de no especular y de que el déficit que tuviéramos que resolver lo podamos hacer”, apuntó.

El técnico argentino valoró las condiciones de la selección uruguaya, que, a su juicio, tiene un "aporte muy grande" en términos como la dinámica, movilidad, ritmo, asociación colectiva y construcción del juego.

Respecto al choque ante Brasil, Bielsa aseguró que en la actualidad es posible comparar desde cinco a seis jugadores de Uruguay con un similar rendimiento deportivo de un jugador brasileño por lo que destacó las características de los futbolistas de su selección.