Lo dice Albert Pujols: “La juventud debe creer para cumplir sus sueños”

Blel dijo que: “En nombre de todos los bolivarenses nos sentimos complacidos con la visita de este excelente deportista, ejemplo para toda la juventud del Caribe y en especial para nosotros que amamos el béisbol, queremos que Albert Pujols comparta sus experiencias con nuestros niños en diferentes zonas de Bolívar, prometió que vendrá nuevamente y es un honor exaltar sus cualidades con la medalla Simón Bolívar”.

Pujol agregó que: “Estoy feliz y no me lo esperaba, yo vine a compartir en esta linda ciudad con mi prometida, y mira este recibimiento tan especial del Gobernador y la gente del béisbol. Estoy ligado a los beisbolistas de Colombia por Édgar Rentería, que fue un guía maravilloso para mí y quisiera que nos recuerden, más que por los números y los logros en las Grandes Ligas, como un hombre de Dios que le sirvió al deporte. Le decimos a la juventud colombiana que crean en ellos para cumplir sus sueños, que no desistan por un obstáculo, que luchen por conseguirlo”.

Ariel Zambrano, gerente de Iderbol, sostuvo que: “Pujols es de lo más grande que ha tenido el béisbol latinoamericano en toda la historia, sus números así lo registran, son más de 20 años de carrera deportiva y la humildad y don de gente que tiene lo hacen más grande”.