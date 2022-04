Pero el encuentro estuvo lejos de ser un paseo para los de Jürgen Klopp, que sintieron las necesidades de los ‘Hornets’ en la segunda mitad. Entre Joao Pedro y el colombiano Cucho Hernández pudieron empatar el partido, pero no estuvieron nada acertados de cara a la meta de Alisson Becker, lo que les acabó condenando.

La última esperanza de lograr un punto a última hora se esfumó en el minuto 85, cuando Juraj Kucka derribó a la salida de un córner a Jota. Stuart Attwell, el colegiado del encuentro, recibió el aviso del VAR por la infracción y señaló los once metros.

No falló desde ahí Fabinho que, con toda la calma del mundo clavó la pelota en la misma escuadra.

El Liverpool, que solo se ha dejado dos puntos de los últimos treinta posibles, se coloca líder de la Premier, con 72 puntos, dos de ventaja respecto al Manchester City, que jugará este sábado contra el Burnley.

El Watford seguirá una jornada más en descenso y es decimoctavo con 22 unidades, a tres de la salvación, pero con tres partidos más que el Everton.