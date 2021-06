Estará prohibida la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. a las 10:00 p.m., en el siguiente cuadrante delimitado:

Quedaron suspendidos los permisos especiales para circulación de vehículos pesados y/o realizar actividades de cargue y descargue, expedido por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Las personas que cuentan con permiso especial no podrán hacer uso de éste en las zonas descritas anteriormente durante la vigencia de la restricción.

Estará prohibida la circulación de vehículos pesados y la realización de actividades de cargue y descargue, en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. a 10:00 p.m. en la zona contenida por los siguientes tramos viales:

Serán utilizadas como vías peatonales, sin tráfico vehicular en el horario comprendido entre las 1:00 a.m. a las 11:59 p.m., las siguiente zonas y tramos viales:

Entre las medidas y sugerencias de la entidad está la solicitud de que los aficionados no lleven sus vehículos particulares, “ya que el parqueadero del Estadio Metropolitano por seguridad no estará habilitado”.

RESTRICCIÓN DE INGRESO DE VEHÍCULOS PARTICULARES AL PARQUEADERO DEL ESTADIO METROPOLITANO:

Se restringirá el ingreso de vehículos particulares al parqueadero del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, salvo los pertenecientes a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional que se encuentren en desarrollo de la prestación del servicio, las ambulancias que se encuentren en desarrollo de la prestación del servicio, y las máquinas de bomberos que se encuentren en desarrollo de la prestación del servicio.

RECOMENDACIONES:

- Para una mejor movilidad se recomienda salir temprano y así evitar congestiones.

- Si va a ingerir licor, sea responsable, entregue las llaves o use transporte público.

- La Policía de Tránsito desarrollará antes, durante y después del partido, operativos de alcoholemia en puntos fijos y móviles de la ciudad.

- A los conductores se les recuerda no exceder el límite de velocidad y recordar la fiscalización electrónica a lo largo de la vía, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

- Se solicita a los asistentes no llevar vehículos particulares, ya que el parqueadero del estadio Metropolitano por seguridad no estará habilitado.

- La Policía Nacional de Tránsito y los Orientadores de Movilidad estarán en puntos prioritarios para agilizar la movilidad.