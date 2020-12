Con su tanto de este sábado ante el Valencia, el delantero del Barcelona Lionel Messi igualó los registros goleadores del brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' con un mismo club. Estas son las diez cosas que los dos astros del fútbol tienen en común.

1. Más goles anotados en un solo club

Pelé se apuntó 643 goles con la elástica del Santos, mientras que Messi lo ha hecho con el Barça. El crack argentino, a sus 33 años, todavía tiene carrera por delante para superar holgadamente esa cifra.

2. Apariciones en el Camp Nou

Aunque el Camp Nou está considerado 'el jardín de Lionel' (allí Messi lleva marcados 378 goles), Pelé también jugó en el estadio barcelonista. Lo hizo tres veces: en 1959, en 1960, marcando tres goles en estas dos primeras visitas, y en 1963.

3. El dorsal 10

Pelé lució el número '10' a lo largo de toda su carrera: primero en el Santos, donde estuvo 18 años, y después en el New York Cosmos, donde completó otras dos campañas. Messi empezó llevando el '30' y, posteriormente, el '19' antes de enfundarse, la temporada 2008-09, el '10' en el Barcelona.

4. Debut en un partido amistoso

Los dos jugadores debutaron con el primer equipo en un encuentro amistoso. En 1956, Pelé lo hizo oficialmente con el Santos cuando tenía 15 años. El rival era el Corinthians, que cayó derrotado por 7-1, con dos dianas de 'O Rei'. Messi firmó su primera aparición con el primer equipo en un amistoso ante el Oporto, en 2003, cuando el astro argentino tenía 16 años, cuatro meses y 23 días.

5. Espectacular estadística de goles por partido

Pelé marcó 757 goles en 786 partidos (una media de 0,93 goles por encuentro). Messi, por su parte, lleva 0,79 de media. Unas cifras que sitúan a ambos en las posiciones más altas de la lista histórica de promedios de tantos por encuentro.

6. Enorme palmarés individual

Ambos han recibido numerosos premios de élite y galardones individuales, pero hay dos que destacan. En primer lugar, el Balón de Oro del Mundial, que Pelé ganó en 1970 y Messi en 2014. Y, en segundo lugar, los dos fueron nominados en 'Time's 100: The Most Important People of the Century' (Las personas más importantes del siglo): el brasileño encabezó la lista en 1999, mientras que el Messi lo hizo en 2012, después de una temporada increíble marcando un total de 91 goles (79 con el Barça y 12 con la selección).

7. Goleadores más jóvenes de la historia del Mundial con su selección

Los dos cracks tienen el récord de ser el anotador más joven de la historia de la Copa del Mundo con sus respectivas selecciones. Pelé abrió su cuenta goleadora con 16 años y 259 días; curiosamente, su primera diana llegó en un partido contra Argentina en 1957. Un puñado de años después, el delantero de Rosario, con 18 años y 357 días, se convirtió en el argentino más precoz en marcar en una Copa del Mundo; fue contra Serbia en 2006.

8. Altura similar

Toda su genialidad se esconde en un cuerpo pequeño, pues ni Pelé ni Messi superan los 175 centímetros de altura. Pelé mide 173 cm. y 'La Pulga', 170 cm.

9. Premios gubernamentales

Sus increíbles éxitos también incluyen honorarios gubernamentales. En 1991, Pelé recibió la Orden Nacional del Mérito del gobierno de Brasil, una condecoración creada para premiar a los ciudadanos brasileños mayores de 25 años que han prestado servicios a la nación y que son dignas de esta distinción. Por su parte, en el 2019, Leo Messi recibió una de las máximas distinciones de Cataluña, la Creu de Sant Jordi, que reconoce a las personas que han contribuido con éxito a la identidad de la región.

10. Internacionales más goleadores en sudamérica

En el ámbito de selecciones, Pelé encabeza el ránking de jugadores más goleadores de Sudamérica con 77 tantos. Messi le persigue con 71 dianas, uno de los pocos récords que le quedan por pulverizar al astro argentino.