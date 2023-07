Lionel Messi: El ocaso de la leyenda

El ‘Camp Nou’ estaba a reventar y la fe estaba puesta en aquel chico de 22 años. Yo veía desde mi casa, a mis 10 años y todo incrédulo, lo que esas dos horas de fútbol me depararían. ¡Madre de Dios, qué 2 horas de fútbol!, en ese primer partido que vi, presencié una de las mayores exhibiciones que un deportista podía dar. Puedo decir que incluso fui testigo del primer “póker” de Lionel Messi (4 goles en un partido). En mi cabeza quedó grabado un comentario de los narradores: “Este chico tiene y tendrá el mundo a sus pies”. Y nunca creía que una persona estaría tan acertada en su vida con sus palabras.

Meses más tarde, por no decir casi un año después, vi mi primer partido de fútbol. Era un juego especial: se jugaba el Barcelona la clasificación a las semifinales de la Champions League, que enfrente tenía a un poderoso Arsenal que no le dejó nada fácil el partido de ida, el cual quedó 2-2.

Con 36 años recién cumplidos, creo que ni Lionel Messi logra dimensionar la gran carrera que cosechó. Desde muy chiquito mostró un talento increíble para jugar al fútbol, por más que le entraran nunca le lograban despegar el balón del pie, así como nunca le lograron arrebatar el sueño de levantar por los aires la Copa del Mundo con la Selección Argentina. Un sueño que no sería nada fácil de conseguir y que únicamente llegaría casi como la cereza del pastel para su carrera. Una recompensa por nunca rendirse.

A partir de ese día nunca pude separarme, ni dejar de admirar la leyenda que sería Lio Messi. Hoy escribo esto con 23 años, un poco más de la edad que él tenía en aquel momento. Y hoy, cerca de su retiro como profesional y al borde de una nueva aventura por los Estados Unidos, después de conseguir todo lo que podía conseguir, de ganar todo lo que podía ganar, me sigo preguntando, ¿cómo lo hace?, ¿es humano? Y la respuesta es sí. Lionel Andrés Messi Cuccitinni es humano y es como tú y como yo. Para mí, el mejor jugador de la historia y sé que para muchos también.

Cada partido significaba deslumbrar con regates imposibles, cabalgatas legendarias, asistencias magnificas y goles que no tenían explicación. Messi era feliz de Blaugrana, el fútbol era feliz y millones de personas alrededor del mundo también lo eran, pues estaban viendo a uno de los mejores del deporte y esa sensación no se las podía arrebatar nadie. Fueron 18 temporadas de excelencia de fútbol y esplendor. Lástima que la historia terminó del mismo modo que comenzó: con una servilleta. Pero esta vez con las lágrimas de Lionel, siendo despedido por sus compañeros de equipo mientras a él le tocaba empacar sus maletas para irse a Francia, donde lo esperaba el único equipo que podía costeárselo, pero esa parte de la historia me la saltaré.