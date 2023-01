Lionel Messi aún no puede creer que sea campeón Mundial, esto dijo

Los argentinos celebraron esa alegría como nunca antes, y en las manos de Lionel Messi fueron felices y serán felices durante mucho tiempo. Hoy, hace 1 mes, Lionel Messi tocó lo más alto del cielo y dejó su nombre marcado en los anales de la historia, sí acaso ya no lo estaba.

Luego en el tiempo extra volvió a ocurrir lo mismo, Messi golpeó primero para cerrar como el héroe de la película soñada por todo argentino, pero como un villano de las grandes películas, Mbappé respondió y no se dejó vencer, llevando el suspenso a la tanda de penales.

Por medio de una Publicación en Instagram el astro dijo lo siguiente: “Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos”

El crack se refirió a lo que era disfrutar, sentir y sufrir con sus familiares y todos los argentinos: “Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina.” Lea aquí: Mañana debuta Colombia en el Sudamericano Sub 20

“Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos... CAMPEONES DEL MUNDO!!!”, Messi concluyó.

De seguro este titulo nunca será olvidado por los argentinos, ni por el propio actor principal, Lionel Messi. Un guión de una película escrita para él.