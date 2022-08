Liga de Fútbol de Bolívar pide disculpas al señor Arnold Caamaño

Otro giro tomó el caso por los hechos ocurridos en la cancha Alameda la Victoria el pasado 31 de julio del presente año.

La Liga de Fútbol de Bolívar emitió hace pocas horas un comunicado en el cual presenta disculpas al padre de familia que supuestamente había hecho los disparos en el escenario.

El texto del comunicado dice lo siguiente:

Cartagena de Indias, 4 de agosto de 2022

La Liga de Fútbol de Bolívar informa a la opinión pública, que debido a la investigación realizada y el análisis del material probatorio de lo sucedido el 31 de julio de 2022, en la cancha No 3 del Complejo Deportivo Alameda La Victoria, no se probó en su debida forma lo establecido en la Resolución No. 002 de 2022, por consiguiente, se debe proceder a la modificación en lo escrito en los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución antes citada así:

El señor Arnold Caamaño Rangel, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.202.581, padre del niño Cristopher José Caamaño Canencia, es una persona de muchos valores, y ciudadano ejemplar, buen hijo, buen esposo, buen padre, buen amigo y gran ser humano.

Se deja constancia que el padre del jugador Crisphopher José Camaño Canencia inscrito en el Club Squuad F. C. no fue quien hizo los disparos y por lo tanto no tendrá ningún tipo de sanción y queda desvinculado de este proceso.

Damos disculpa especialmente a él, familiares, amigos y ciudadanía en general por haberlo involucrado en este asunto.

De igual manera solicitamos a todos los clubes, directivos, dirigentes y padres de familia del fútbol aficionado de Bolívar, unirnos por el bien de nuestro fútbol y evitar actos bochornosos como el ocurrido este fin de semana pasado en las canchas de Alameda La Victoria.

Hacemos un llamado al Colegio de Árbitros de Bolívar, para que capaciten a sus colegiados en la redacción, claridad y sustentación de los informes arbitrales.

Comité Ejecutivo