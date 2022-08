Liga de Fútbol de Bolívar invita a los padres a comportarse mejor

Tras el suceso del pasado domingo en la cancha de fútbol de Alameda la Victoria, en el que un padre de familia del equipo Squad hizo unos tiros al aire, por lo que consideró una mala decisión del árbitro, la Liga de Fútbol de Bolívar inició una campaña con los clubes para que realicen charlas con los padres de familia y entiendan el rol que deben asumir en estos espacios, en los que se forman a niños y jóvenes para ayudar a construir una mejor sociedad.

Carlos Mario Cortés, presidente de la Liga de Fútbol de Bolívar, afirmó que “es muy importante generar este tipo de espacios entre dirigentes, entrenadores y padres de familia. Aquí se debe partir de la base que se educa al menor, se ayuda a que tenga una formación integral, debe haber cero nivel de violencia en la cancha o afuera de ella”. Lea aquí: ¿Quién fue el de los tiros en la cancha de fútbol? No hay denuncias

La Liga envió unos mensajes a los clubes para que los difundan a los padres de familia y se logre obtener el mejor comportamiento de los mismos en los escenarios deportivos.

“Queremos jugar con estas reglas: papá/mamá no me grites, no grites al entrenador, respeta al árbitro, no menosprecies a mis compañeros, no pierdas la calma, diviértete viéndome jugar, los rivales son niños como yo, piensa que siempre lo haré lo mejor que pueda. Con tu apoyo seré feliz”, son los mensajes que se leen en la misiva.

Cortés agregó que: “los padres de familia deben recordar que juegan un papel importante en la Cartagena y Colombia del futuro. Los mensajes siempre deben ser positivos, entendamos que el fútbol es solo un deporte y que todos somos humos y nos podemos equivocar, hay que vivir en armonía, el deporte es para eso”.

La Liga de Fútbol de Bolívar invitó a los padres de familia a poner su grano de arena en los escenarios para que reine la paz, el buen comportamiento y den el mejor ejemplo.