Liga de boxeo: Keisy Anaya no ha pertenecido a ningún club afiliado

“Vale la pena investigar cómo participó por el Tolima en este campeonato y qué club de boxeo de Bolívar le dio la baja. Porque si no cumplió con el certificado de vecindad y con el reglamento de la Federación, podría perder la medalla de plata”, cuestiona.

En el comunicado, la Liga se pregunta si la inscripción de la boxeadora con Tolima se hizo cumpliendo los requisitos, pues de no haber sido así, podría perder la medalla que obtuvo en el campeonato.

Ante esas declaraciones, la Liga de Boxeo de Bolívar replicó a través de su delegado y vicepresidente, Gustavo Morales, que Anaya no hizo parte del registro de la Liga y nunca fue reportada por ningún club.

“Con el dolor de mi alma no pude representar a mi tierra y me tocó buscar un lugar hacia donde irme”, comentó. ( “No recibí apoyo en Bolívar y peleo una final representando al Tolima” ).

Después de que la boxeadora cartagenera Keisy Anaya señalara que se tuvo que marchar a representar al departamento del Tolima porque no tuvo apoyo en Bolívar, la Liga de Boxeo asegura que la deportista no perteneció a ningún club afiliado.

CRUCE DE VERSIONES EN EL CLUB VILLANUEVA

Julio Carrillo, entrenador del club Villanueva de Boxeo, afiliado de la Liga de Bolívar, confirmó que Keisy perteneció a su equipo antes de partir al Tolima y que él mismo le autorizó la baja para que pudiera competir en otro departamento.

Sin embargo, el presidente de ese club del municipio de Villanueva, Wilfrido Cárdenas, dijo que él nunca firmó ni autorizó su baja.

“Él la entrenaba en Cartagena y nunca me reportó su salida en la Liga. Si a ella no la tenía inscrita no habría problema en que compitiera con otro departamento, pero si estaba inscrita lo legal es que la baja la autorizara yo como presidente del club”, explicó.