Lewis Hamilton perdería título de la F1 tras los pedidos de Felipe Massa

Felipinho, como es conocido el expiloto brasilero, dice que las declaraciones de Bernie Ecclestone, el ex jefe de la F1, dio en marzo para la “F1-Insider”, lo animaron a emprender este proceso que lo podría reivindicar. Curiosamente, Ecclestone dijo no recordar dichas declaraciones hace poco.

“Decidimos no hacer nada. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien”, reveló Ecclestone, en testimonios tomados por F1-Insider.

El reclamo aún no tiene una respuesta pública por parte de la F1, y de no obtener una, el grupo legal de Felipinho por medio de la carta dice “emprender acciones legales con el fin de obtener una compensación por el daño sufrido, así como el reconocimiento de que, de no haber sido por esos actos ilícitos, se le habría concedido el Campeonato de 2008”. Lea aquí: Ramón Jesurún admite que no es fácil hacer una Liga Femenina.

A pesar de ganar en la última carrera del año en su natal Brasil, Felipinho no fue campeón en 2008 por un solo punto, en su lugar, un joven Lewis Hamilton, con mucha suerte, se convirtió por aquel entonces en el campeón más joven de Fórmula 1. De haberse anulado la carrera de Singapur, Massa hubiese sido un justo campeón.