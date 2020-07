Lewis Hamilton llega a Hungría por otro récord de Schumacher en la F-1

Una consagración en Hungría este fin de semana dejará a Lewis Hamilton a cinco del récord de 91 victorias de Michael Schumacher en la Fórmula 1 y también igualará la marca del legendario piloto de más triunfos en una misma pista.

Dado lo bien que estuvo Hamilton el pasado fin de semana al ganar el Gran Premio de Estiria en Austria, pocos dudan que el piloto británico no podrá salir airoso por octava vez en el circuito Hungaroring el domingo.

Schumacher es el dueño del récord de más victorias en una sola pista, por sus ocho triunfos en el GP de Francia, cuando se realizaba en Magny-Cours. La primera victoria de Schumacher en ese circuito fue en 1994, cuando Hamilton daba sus primeros pasos como piloto juvenil de karts, y la última fue en el 2006.

"Alucino cada vez que me recuerdan todos los récords de Michael", dijo Hamilton. "Tantas victorias, tantos campeonatos. Récord tras récord. No falta el día que me recuerdan su grandes y todo lo que logró".

La primera victoria de Hamilton en Hungría fue en el 2007, un año después de la última de Schumacher en Francia.

Sus carreras parecen estar entrelazadas.

El primer triunfo de Hamilton como piloto de Mercedes también fue en Hungría en el 2013, -el año en el que sustituyó a Schumacher en Mercedes tras retirarse. En otro paralelo, su victoria ese año igualó el entonces récord de cuatro triunfos de Schumacher en el Hungaroring.

"Siempre me ha gustado en Hungría. No puedo explicarlo, pero hay pistas en la que rindo mejor", dijo Hamilton, de 35 años. "Budapest y Montreal es donde he sido más fuerte, particularmente al inicio de mi carrera".

Hamilton también está a la caza del récord de siete de campeonatos de Shumacher, luego de acaparar cada título desde el 2014, con la excepción del que Nico Rosberg, su excompañero de Mercedes, atrapó en el 2016.

Hace siete años, la victoria de Hamilton en Hungría fue un mero lunar en medio de la entonces hegemonía de Red Bull.

Muy pocos se imaginaban el giro que tendrían los dos astros de la F1.

Con Sebastian Vettel al volante, Red Bull arrasó de la misma manera que Mercedes lo está haciendo ahora. Vettel ganó la astronómica cifra de 13 carreras en el 2013, incluyendo las últimas nueve para sellar su cuarto título seguido.

Casi todos los expertos esperaban que Vettel, no Hamilton, sería el que rompería los récords de Schumacher.

Pero resultó ser lo opuesto.

Hamilton lució intocable como el número uno el pasado fin de semana al conseguir la pole bajo la lluvia en Austria. Fue la pole número 89 de su carrera para extender su récord _ 21 más que Schumacher.

En cambio, Vettel se ha devaluado totalmente y anda a los tumbos en su último año con Ferrari, quizás su último en la F1. De momento, apenas suma un punto en dos carreras, obtenido por el décimo lugar en el GP de Austria que puso en marcha la temporada. No hay señales de repunte debido a los problemas de la escudería italiana.