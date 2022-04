El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fortaleció su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar con claridad este domingo, en Melbourne, el Gran Premio de Australia, declaró en el circuito de Albert Park que “van sólo tres carreras, pero” que si siguen así tendrán opciones de aspirar “al título”.

“No me atrevo a decir que haya sido mi victoria más fácil, pero sí que ha sido la primera en la que he podido controlar la ventaja que llevábamos. Está claro que he hecho un buen trabajo durante todo el fin de semana, pero no hubiese sido posible sin este coche. íVaya coche! “ exclamó Leclerc, de 24 años, tras lograr su cuarta victoria en F1, la segunda del año después de la de Baréin, que firmó además, con un ‘Grand Chelem’: saliendo desde la ‘pole’, liderando de principio a fin y marcando la vuelta rápida en carrera.

“Este fin de semana todo ha ido genial. Los neumáticos han funcionado perfectamente en todo momento y los hemos sabido gestionar bien”, comentó el piloto del principado de la Costa Azul, que ahora lidera el Mundial con 71 puntos, 34 más que el inglés George Russell (Mercedes), tercero en Australia; y con 38 de ventaja sobre su compañero español Carlos Sainz que abandonó este domingo en Albert Park.

“La segunda re-salida fue muy difícil, porque tuve un subviraje importante que me complicó mantener la primera posición; pero la conseguí retener. Y después de dos o tres curvas recuperé agarre, por lo que pude defender el primer puesto. Ha sido increíble ganar aquí”, afirmó Leclerc, que se benefició también de la retirada -la segunda en tres carreras- del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

“Van sólo tres carreras, por lo que es pronto para pensar en el título. Pero el coche es fuerte; y hasta ahora hemos estado ahí”, afirmó el monegasco, ganador en Sakhir, segundo en Yeda y que ha marcado la vuelta rápida en las tres primeras pruebas del curso. “Y si todo sigue así, tendremos opciones al título”, precisó.

“Eso es algo que me hace muy feliz, después de dos años muy complicados para el equipo y para mí”, manifestó Leclerc tras ganar en Australia.