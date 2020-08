Leandro, Josimar y Jerson, softbolistas de calidad en Cartagena

“Mi principal cualidad es el bateo, mis ganas de jugar y mi inteligencia en el campo de juego. Soy todo un líder. Me retiré del béisbol a los 15 años por mis estudios”, asegura Fuentes.

Josimar, habilidoso

Josimar Fernando Cardozo Romero, quien de profesión estudió metal mecánica, es uno de los referentes y grandes apasionados de este deporte en Cartagena.

Es el segunda base de Nuevo Bosque en el Juega Por Tu Barrio, pero antes, de niño jugó béisbol en Sintraelecol, Amidepor y Fuerzas Armadas.

Tiene 34 años y el sóftbol le ha significado mucho en su vida. “Representar a Colombia y ser nombrado como el mejor softbolista es algo lindo”, dice lleno de emoción mientras traslada su mente a esos bellos recuerdos.

Sobre los sinsabores, Cardozo comenta: “Perder las dos finales de los últimos Juegos Nacionales con Bolívar no se me olvida. Ese tema me dolió mucho”.

El sóftbol lo siente en lo más profundo de su corazón. “Me siento orgulloso de ser softbolista y practicar este deporte que me ha dado mucho”.