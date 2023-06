Le hizo brujería a Nicky Jam y ahora sería la nueva novia de James Rodríguez

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir... Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, dice la presunta santera en el video.

A pesar de que ni James ni Aleska han hecho comentarios al respecto, y tampoco han publicado fotos juntos en sus redes sociales, las opiniones de los seguidores no se han hecho esperar. Muchos han expresado su preocupación y le han pedido al jugador que se cuide teniendo en cuenta los antecedentes de la modelo.

Los comentarios en redes sociales reflejan la inquietud de los seguidores: "Protégelo señor con tu espíritu", "James huye mientras puedas", "si ya el hombre estaba salado, ahora sí será un bulto de sal". La posible relación ha despertado la imaginación de algunos, y se hacen comentarios jocosos sobre amarres y brujerías.