¿Le echaron brujería?: Real Cartagena y su condena en la Primera B

Desconsuelo total

No se ha podido ascender, han sido 10 años de muchísima deshonra, descontento, lágrimas y decepciones por montón. Los hinchas no han podido levantar cabeza, sufren con un equipo que no da pie con bola y con directivos que pareciera no les importara ascender a la Primera A.

Ha pasado de todo en 10 años

Los que no se han retirado aún son los aficionados, algunos de ellos con muchas canas, calvos, kilos de más, con nuevos hijos, nietos y en nuevas relaciones matrimoniales. También hay quienes entraron a la cárcel, pagaron su condena, salieron y el equipo aún sigue en la B. .

Es mucho el tiempo que ha transcurrido desde entonces y el título de la película todos estos años ha sido: “Sufrimiento total y real”. Lea aquí: Se lucieron: bolivarenses ganaron oro y plata en nacional de ajedrez

En 2023, Real jugará su temporada número once de manera consecutiva en este calvario del que no hemos podido salir.

Nadie ha podido

Ni la familia Rendón, ni conocidos grandes dirigentes deportivos, como el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y el exalcalde de Cartagena, Manolo Duque, y mucho menos Colombiagol, en propiedad de Helmut Wenning, los actuales mayores accionistas han podido ascender a Real, que se ha convertido en motivo de inmensas tristezas en La Heroica.

Real, con su pésimo desempeño, se ha salido del corazón de muchos cartageneros. Sin embargo, aún hay quienes guardan la esperanza y siempre dicen cada primero de enero de estos últimos tiempos: “este año sí ascendemos”.