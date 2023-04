¡Le dicen ‘Monogol’!: Juan Esteban Gómez y los 24 goles que nunca olvidará

“Para mí fue muy bacano poder ayudarle a mis compañeros a ganar este título, fue un trabajo de todos y que no viene de ahora, es un proceso de varios años, bajo la dirección de Henry Calderón, el mánager general de la escuela”, dijo ‘Juanes’. Lea aquí: ¡Hay muchas ganas!: Real Cartagena quiere ser líder solitario

“Es que yo antes jugaba de marcador y después de volante de recuperación. El profe Rafa Sarmiento un día me probó como atacante y fíjate como resultó el experimento. Me siento cómodo como centrodelantero”, recalca.

“Le pego bien con ambas piernas, la mayoría de las veces decido bien la acción a ejecutar adentro o afuera del área y eso me ha ayudado mucho. Ahhh y también voy bien en el juego aéreo”, comenta este joven, que cursa tercero de bachillerato en el colegio Salesianos, en donde es un buen estudiante.

¿Qué se siente ser el goleador de este campeonato y a quién le dedicas estos goles?

- Es algo muy importante para mí en lo que va de mi carrera, nunca olvidaré estos 24 goles, se los dedico a mi familia, a mis entrenadores, Sophy, a quien quiero mucho, y a todos los que creen en mí.

¿Qué es lo mejor que tiene usted para mostrar en la cancha?

- Mi entrega, sudo la camiseta de mi club al máximo. Más allá de los goles lo que más te puedo decir de mí es que me entrego al cien por ciento en la cancha, no me gusta perder.

¿En qué otra posición se siente cómodo en el ataque?

- También me gusta jugar de extremo, lo hago muy bien ahí. Me gusta jugar en equipo, pero también ganar los duelos en los uno contra uno.

¿Qué debe mejorar para seguir aumentando su rendimiento?

- El regate y estar más fino en la entrega del balón.

¿A quién admiras como jugador?

- Cristiano Ronaldo y Luis Díaz.

¿A qué le apunta en 2023?

- Quedar campeón de la Liga con mi club Talentos Cartageneros y llegar lo más lejos posible en el Torneo Nacional. También haré todo lo posible por ganarme un llamado a la selección Bolívar infantil, porque sería muy chévere representar a mi departamento.

¿Quién es Sophia?

- Te la dejó ahí. (Risas)

El ojo clínico de Calderón

Calderón, quien tuvo en su etapa de formación a jugadores de la talla de Wílmar Barrios, Juan Pablo Pino, Cristian Marrugo, Yesus Cabrera, por mencionar algunos, aseguró que: “el proceso de Juanes va muy bien, si sigue entrenando con dedicación y disciplina, como lo ha hecho hasta ahora, es probable que llegue muy lejos. Tiene tremendas condiciones, es un jugador diferente”.