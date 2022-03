Por primera vez en la historia, el sóftbol femenino de Colombia camina en la dirección correcta para seguirle los pasos a las potencias Estados Unidos, Japón, entre otras.

A partir del sábado, se abre el telón de la Liga Especial de Sóftbol Femenino, certamen en que participarán cuatro equipos, con el ingrediente especial que cada novena contará con tres refuerzos de Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Panamá y Cuba. Le puede interesar: Águilas y All Star protagonizarán primer duelo de Liga Femenina de Sóftbol

Los equipos son: Mariscales de Sucre, Juventud Heroica de Bolívar, All Star del Atlántico y Águilas-Pumas de Córdoba. El certamen cuenta con el auspicio del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano.

La jornada inaugural tendrá como escenario el estadio Jaime Amor de Soplaviento. A las 2:20 p. m., All Star del Atlántico vs. Águilas-Pumas de Córdoba y en el juego de fondo, Juventud Heroica de Bolívar vs. Mariscales de Sucre. Le puede interesar: Sóftbol femenino colombiano le apuesta al ciclo olímpico: Edwin Díaz

El domingo a las 9 a. m., Juventud Heroica de Bolívar vs Mariscales de Sucre; a las 11 a. m., All Star del Atlántico vs. Águilas-Puma de Córdoba y cierra la programación Juventud Heroica de Bolívar vs. Mariscales de Sucre.

El cartagenero Edwin Díaz presidente de la Federación Colombiana de Sóftbol, gestor de este proyecto, dijo que “es el torneo más importante de Colombia en materia de pelota rápida. Estaba pensado antes de la pandemia, pero Dios nos abrió el camino para hacerlo realidad. Con este certamen se profesionalizará el sóftbol femenino en el país, buscando potencializar el nivel de nuestras jugadoras”.