Las fuertes declaraciones del “El Chino” Sandoval, jugador del Cali

En una reveladora entrevista exclusiva para AS Colombia, Luis 'El Chino' Sandoval, conocido por ser uno de los jugadores más controvertidos en la historia del fútbol colombiano, abrió su corazón y compartió detalles sobre su polémica llegada al Deportivo Cali, su relación con el renombrado entrenador Jorge Luis Pinto, y su difícil experiencia en el Junior de Barranquilla. En una conversación franca y emotiva, Sandoval abordó los temas que han rodeado su carrera deportiva y su vida personal.

La llegada de ‘El Chino’ Sandoval al Deportivo Cali no estuvo exenta de controversia. Cuando su fichaje fue oficialmente anunciado en las redes sociales del club, el entonces entrenador del equipo, Jorge Luis Pinto, expresó su reticencia debido a los problemas previos que Sandoval había enfrentado en el Junior de Barranquilla. Sandoval, en la entrevista, expresó su sorpresa ante estas declaraciones, afirmando que le parecieron irrespetuosas, dado que el club ya lo había anunciado y estaba cerca de finalizar el proceso de contratación.

Sandoval manifestó: "Yo no había visto la entrevista, a mí me la mandó mi mamá y me sorprendió porque yo ya estaba en Cali. No sé si él ya tenía conocimiento de eso o no. Yo respeto al profe por su trayectoria y lo que ha ganado, pero cuando vi la entrevista, llamé al miembro del comité y le dije que, si el profe me podía dar unos minutos para hablar con él y si después de hablar, él tomaba la decisión de no contar conmigo, yo lo aceptaría. Pero él se cerró, se negó a hablar conmigo y tomó la decisión de salir, yo me quedé y ahora solo pienso en aportar mi granito de arena en el Cali".

Experiencia en el Junior de Barranquilla

Sobre su salida del Junior de Barranquilla, Sandoval asumió la responsabilidad por los problemas que lo llevaron a dejar el equipo. Aclaró que fue él mismo quien decidió buscar tratamiento, desmintiendo los rumores de que el club lo había enviado a rehabilitación. Además, hizo hincapié en que sus dificultades no estaban relacionadas con el alcoholismo, como se había especulado ampliamente, sino más bien con problemas psicológicos.

En sus propias palabras: “El profe Hernán Darío me respaldó a muerte, él me conocía, sabía que era un buen jugador (...) decido tomarme algo con mi mujer, no pensé que eso me iba a afectar, pasó lo que pasó y tomaron la decisión de la salida de Junior. (...) A mí nunca me pusieron tratamientos, yo fui a hacerlo por mi cuenta. Quería saber qué estaba pasando, ellos me dijeron que no era un problema de alcoholismo como todo el mundo dice. He venido trabajando con la psicóloga”.