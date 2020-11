“No se ha presentado la menor dificultad y la condición de Diego Armando es tan buena que nuestra visita se convirtió casi en una cuestión social. La pérdida de peso se notó muy pronto y en unos diez meses alcanzará los 80 kilos. No lo hemos pesado, parecía más delgado”, dijo Holguín en una nota publicada, en ese entonces, por el Diario As.

Pasaron varios días desde la operación y le recuperación era evidente. Ya dado de alta, Maradona recibió las llaves de la ciudad por parte de Alberto Barbosa, quien en ese tiempo era el alcalde de Cartagena de Indias. En ese mismo acto le fue entregado la camiseta del Real Cartagena, que en ese año 2005 quedó subcampeón del fútbol profesional colombiano.

“Agradezco enormemente la amabilidad del alcalde por entregarme las llaves de la ciudad, quiero decirles que no tengo las llaves ni de mi casa, pero tengo una llave de un pueblo como el de Cartagena y eso me llena de orgullo, y quiero agradecerle en nombre mío, en nombre de mis dos hijas y de toda mi familia, gracias a Cartagena y gracias a Colombia”, comentó el ex futbolista en una nota publicada por la agencia EFE, tras el acto que se realizó en el salón Vicente Martínez Martelo.

Maradona fue un grande que estuvo en el “Corralito de Piedra”.