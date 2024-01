La Unidad Deportiva será un sitio mágico: Campo Elías Terán Jr.

- El Parque Lineal de Crespo y el Parque Espíritu del Manglar, sumado a la Unidad Deportiva Fidel Mendoza Carrasquilla, deben ser los escenarios idóneos que congreguen a una buena cantidad de personas. Ya no habrá ciclovías, entonces hacer muchas actividades en estos tres sitios para deporte, recreación y cultura.

- Hay que recuperar esa zona, la Unidad Deportiva tiene que ser uno de los parques principales de Cartagena, en donde la gente se recree, pase un sano rato de esparcimiento y haga deporte en familia. No es solamente que ahí queden los escenarios y ya. No. Hay que conectar la zona con la gente para que sea un sitio en el que acudan diariamente miles de cartageneros. Aquí mejoraremos la seguridad, las luminarias, le pondremos amor a los exteriores y será un sitio mágico para la felicidad y tranquilidad de los cartageneros.

"Se siente raro estando en esta orilla, ahora ya no pregunto sino que me toca contestarle a los medios de comunicación, a la comunidad y brindarme al máximo para sacar adelante el deporte de Cartagena, para que recupere su brillo y esplendor, tal cual como lo quiere nuestro alcalde Dumek Turbay, un apasionado del deporte que desde distintos cargos ayudó a poner el deporte de Bolívar en lo más alto durante muchos años", aseguró Terán, uno reconocido periodista deportivo del país, en uno de los recorridos por la Unidad Deportiva Fidel Mendoza Carrasquilla, una zona que asegura sufrirá una transformación total para el bien de la comunidad.

Se ha hablado mucho del proyecto Chambacú... ¿qué noticias hay de este tema?

- Ya están trabajando, se vienen cosas buenas, lideradas por nuestro Alcalde. Es una obra que es prioridad para este mismo año, Chambacú ya se está moviendo, en los próximos días habrá noticias. Ahí quedarán dos canchas de fútbol de lujo, se acabaron la tierra, los huecos, las piedras. Nuestros futbolistas trabajarán en mejores condiciones. También se recuperará de buena forma el campo de sóftbol y la pista de sktate, pues ganar espacios en los deportes extremos también es fundamental.

¿Tendrá cerramiento Chambacú?

Antes quiero decirte que Chambacú no solo será un Centro Deportivo sino un paso del Centro al Castillo de San Felipe, será un corredor turístico muy bonito y del agrado de cartageneros y visitantes. No creo que tenga cerramiento como tal, a lo mejor cada cancha si tiene un cerramiento, pero en términos generales no creo que haya cerramiento del parque como tal.

¿En el estadio de fútbol de San Fernando finalmente también será utilizado para jugar rugby?

- Hay que analizar eso, analizar si se pueden jugar esos dos deportes en el mismo escenario, mirar si pueden convivir en un mismo terreno, con señalización distinta y muchas cosas diferentes. Hay que pensar bien este tema.