La Supercopa de Básquet define los 4 semifinalistas

Este fin de semana en el coliseo Bernardo Caraballo se disputarán los seis últimos partidos de la segunda ronda de la Supercopa de Baloncesto 3.0, que organiza la Liga de Bolívar con el concurso de seis quintetos.

De esta forma se conocerán los cuatro mejores equipos que clasificarán a la ronda semifinal que se jugará el martes 21 y jueves 23 de enero del presente año.

La programación del fin de semana es la siguiente:

Sábado 18: Bernardo Caraballo, 2 p. m. Nuevo Bosque vs. Eleven; 4 p. m. Petroleros vs. Lanceros; 6 p. m. Vaqueros vs. Bolívar Sub-17.

Domingo 19: Bernardo Caraballo, 9 a. m. Petroleros vs. Bolívar Sub-17; 11 a. m. Nuevo Bosque vs. Lanceros; 1 p. m. Vaqueros vs. Eleven.

Los ganadores de la semifinal irán por el título de eta edición el sábado 25 de este mes a las 4 de la tarde en el coliseo Bernardo Caballo.

Según Amaury Ortega, coordinador del evento, el día de la final como abrebocas se ha programado un partido de fogueo entre las selecciones Sub-17 de Bolívar y Atlántico, a partir de las dos de la tarde.

“La idea es ver cómo está nuestra selección luego de haber participado en la Supercopa”, dijo Amaury Ortega.

Los resultados de esta semana fueron: Lanceros 71, Vaqueros 63; Petroleros 67-Nuevo Bosque 62, Eleven 74 Selección Bolívar Sub-17.

El líder solitario es lanceros con 15 puntos.