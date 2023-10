La situación que le “sacó la piedra” a Ancelotti en plena rueda de prensa

“Claro que Vinícius iría -si se jugase en Mestalla mañana-. Ha pasado algo... se intenta desviar el tiro. El tiro es que Vinícius ha sido víctima de insultos racistas; que sean uno, diez o 10.000 no cambia el tiro. Hay un procedimiento judicial. Que medios de comunicación quieran desviar el tiro de esto me da pena y rabia”, dijo en rueda de prensa.

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, mostró su “pena y rabia” de que se intente “desviar el tiro” de que haya sido el brasileño Vinícius Junior quien sufrió “insultos racistas” a la vez que, consideró, no se puede defender aunque hayan sido “uno, diez o 10.000”. Lea aquí: Lo que dijo Marcelo Bielsa sobre el partido de Colombia

“Está muy bien y motivado. No he hablado con él. No sé lo que ha dicho, nadie lo sabe. Está feliz de jugar mañana”, completó.

Unas palabras de Ancelotti que llegan después de la declaración el jueves de Vinícius, por videoconferencia desde un juzgado de Madrid, ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, que investiga los insultos racistas que sufrió en el partido entre Valencia y Real Madrid en Mestalla el pasado 21 de mayo. Lea aquí: Gimnasia: Simone Biles agiganta su leyenda con su sexta corona mundial

En esta, según explicaron a EFE varias fuentes conocedoras de su declaración, el jugador ratificó que se siente víctima de insultos racistas y su intención de reclamar judicialmente por ello, ya que está convencido de que los insultos y las alusiones a su persona se produjeron exclusivamente por motivos raciales y por el hecho de que destaca como futbolista.

Además, insistió -siempre según fuentes conocedoras de su declaración- en que los insultos fueron generalizados por parte de aficionados de todo el estadio.