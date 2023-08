La Selección Femenina de España y un Mundial para la historia

Al principio eran cinco o seis. En la última semana, un centenar. A medida que avanzaba el Mundial, más y más periodistas aterrizaban en Australia y Nueva Zelanda para narrar en tiempo real todos los detalles que señalaban a España como una de las máximas favoritas a ganar una Copa del Mundo histórica.

“Entrar aquí ya impresiona. No me esperaba que hubiera tanta gente, es el escenario perfecto. No hace mucho había 5, 10 personas en la sala de prensa y 300 personas en la grada”, decía una sorprendida Jenni Hermoso en una rueda de prensa ante decenas de periodistas en Auckland. Lea aquí: España acaparó todos los premios del Mundial Femenino; ¿qué ganó Colombia?

Con una asistencia récord de casi dos millones de personas en los estadios y audiencias máximas en las televisiones alrededor del mundo, el Mundial 2023 ha batido plusmarcar tras plusmarca y se ha alzado como punto de inflexión para el fútbol femenino. Y también entre bastidores.