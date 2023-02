¿La Selección Colombia seguirá en Barranquilla?: Se pelean la sede

Juan Guillermo Cuadrado

Ese es el pensamiento que tiene el técnico y comentarista antioqueño, Juan José Peláez: “La Selección no solo cumple labores futbolísticas, también sociales, integradoras y no separatistas. En ese orden de ideas puede jugar en Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín o en cualquier ciudad del Eje Cafetero, porque es de todo el país, no de una sola ciudad”.

Peláez explica que si juega en varias ciudades enviará el mensaje de que es de todos. “Ya pasó el tiempo en el que había que sacar ventaja del clima, la altura, el calor, etc. Nuestros jugadores casi todos están afuera y deben sacar ventaja con su capacidad futbolística, táctica, estratégica y técnica que implemente el entrenador”.

Sin embargo, advierte que las canchas y los estadios deben estar en perfecto estado. “Deben dar las suficientes garantías en lo futbolístico y logístico”.