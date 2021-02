Nadie dijo que fuera fácil, pero tampoco imposible. Salió de las polvorientas calles del barrio El Líbano, donde no es fácil salir adelante, pero gracias a un balón y al amor por el fútbol logró abrirse paso en este deporte.

El atacante cartagenero, Jhon Vásquez, de un metro con 76 centímetros de estatura, 25 años, está feliz por haber sido convocado por el profesor Reinaldo Rueda a un microciclo con la selección Colombia entre el 8 y 11 de febrero.

“Recibo este llamado con mucha alegría, gran entusiasmo, doy las gracias a Dios por permitirme vivir este momento. Intentaré hacer las cosas bien en este microciclo con la Selección, hacerle caso al profe Rueda en todo lo que pida, daré todo en cada entreno con sacrificio y mucha humildad”, aseguró Vásquez.

Está brincando en su solo pie, ponerse la Tricolor le puede abrir más puertas en el balompié profesional. “Es algo importante para mi carrera, es un sueño que desde pequeño tengo, disfrutaré al máximo, siempre pensando en aprovechar la oportunidad que me brinda la vida”, recalca.

¿Se esperaba el llamado?

- Como futbolista me he preparado y he estado esperando esta bendición. Yo me he estado preparando bien, he hecho las cosas bien y aquí está la recompensa. Cuando uno hace las cosas bien y pone a Dios por delante Él lo sorprende a uno con este tipo de bendiciones.

¿Su meta en 2021?

- Quedar campeón con el Deportivo Cali, esa es una meta que tengo y ser llamado a la selección me motiva para seguir trabajando duro y lograr alcanzar las cosas en el fútbol colombiano.

¿Qué tiene para mostrar en la cancha?

- Uno como futbolista siempre tiene que mejorar, mi fuerte en la cancha es el mano a mano, el desborde, soy polifuncional, puedo jugar como delantero y como extremo.