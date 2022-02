El comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred advirtió el jueves que perder juegos de la temporada regular debido a un conflicto laboral sería un “resultado desastroso”.

Los entrenamientos primaverales siguen en veremos y cada vez crece más el temor que la temporada regular no comenzará a tiempo.

Con el segundo paro patronal más extenso en la historia de las Grandes Ligas cumpliendo 71 días, Manfred afirmó que los equipos presentarán una "oferta de buena fe y positivo con el fin de apurar el proceso" cuando las negociaciones con la asociación de peloteros se reanuden el sábado.

Será la quinta sesión sobre temas económicos desde la expiración del contracto colectivo de cinco años.

MLB contempla inclinarse un poco hacia la postura del gremio de jugadores, informaron a The Associated Press dos personas que acudieron a la reunión de dueños. Las personas hablaron bajo la condición de anonimato dado que Manfred no mencionó los detalles de la propuesta.

“Estoy optimista y creo que tendremos un acuerdo a tiempo para jugar nuestro calendario regular”, dijo Manfred durante una rueda de prensa el jueves al cabo de tres días de reuniones. “Perder algunos partidos sería un resultado desastroso para la industria y estamos comprometidos en alcanzar un acuerdo para evitarlo”.

La pretemporada debe arrancar el 16 de febrero. El día inaugural fue pautado para el 31 de marzo.

“El estatus de los entrenamientos de primavera no ha cambiado”, dijo Manfred. “Tendremos una conversación con la MLBPA (las iniciales del sindicato de peloteros) sobre el calendario. Sabemos de las fechas en el calendario, pero hasta que tengamos esa conversación y hasta que veamos cómo se da la sesión el sábado, todo sigue igual”.

Una vez alcanzado un acuerdo, se necesitarán de por lo menos tres semanas de preparación, además de tiempo adicional para que los jugadores reporten y se sometan a los protocolos de COVID-19. Manfred señaló que es preferible un mínimo de cuatro semanas de entrenamiento.

“Creemos que los 20 o 21 días, o lo que hicimos en 2020, fue un problema”, dijo Manfred, refiriéndose al calendario abreviado por la pandemia. “Los datos sobre lesiones lo avalan. Nos gustarían que fueran 28. No quiero que sea algo apurado y exigente. Pero estimamos que unas cuatro semanas es lo adecuado”.

Manfred confirmó que se debió interrumpir la toma de controles para detectar esteroides cuando se declaró el paro patronal.

“Nuestra autoridad legal para las pruebas expiraron con el vencimiento del acuerdo”, dijo. “Es algo que inquieta. Los conflictos laborales generan situaciones así“.

El comisionado añadió que los equipos no tienen la intención de disputar duelos de exhibición con jugadores de las ligas menores.

Los peloteros, encabezados por el ex primera base Tony Clark, se han manifestado contrariados por el declive del gasto de nómina con respecto al previo contrato. También se quejan de que varios equipos renunciar a competir y que manipulan el tiempo de servicio.