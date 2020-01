La Preinfantil tiene finalistas: Atlántico y Cartana Amarillo

Las novenas de Atlántico y Cartagena Amarillo superaron ayer la ronda semifinal de la Copa Virgen de La Candelaria de Béisbol y disputarán el título en la categoría Preinfantil.

Atlántico venció por un ajustado marcador de 3-1 a Cartagena Rojo, en el estadio Mono Judas Araújo.

El pitcher ganador fue Ever Suárez, quien tiró 5.2 entradas y Moisés Angulo se agenció el salvamento (0.1). Por Cartagena Rojo perdió Agustín Cabarcas, quien no colgó outs.

Por su parte, Cartagena Amarillo derrotó a Sucre (Getsemaní) 10 carreras a 3.

Ganó el juego Darwin Ramos y el revés fue para Carlos Estremor.

La final Preinfantil se jugará hoy en el estadio Mono Judas aproximadamente a las cinco de la tarde.

Ayer en la categoría Infantil se presentaron los siguientes resultados: Cartagena de Indias 4, Santa Rosa 3; Sucre 5, San Onofre 3; Córdoba 12, Atlántico 8; Cartagena Amarillo 8, Cartagena Rojo 7.

Programación: estadio Mono Judas, 9 a. m. Santa Rosa vs. Sucre; 2a. hora, San Onofre vs. Córdoba; 3a. hora, Atlántico vs. Cartagena Amarillo; Santa Rosa vs Cartagena de Indias.

En Preparatoria, la semifinal la disputarán: Cartagena Amarillo vs. Bolívar y Sucre vs. Atlántico mañana en el estadio Martínez Martelo.