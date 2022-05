“MLB ha completado el proceso de hablar con los individuos involucrados en este incidente. No hay disputa alguna sobre lo que se dijo en el terreno. Independientemente de la intención del señor Donaldson, el comentario que le hizo al señor Anderson fue irrespetuoso y de poco criterio, particularmente visto en el contexto de sus interacciones anteriores”, dijo la organización.

Tras el incidente, Donalson dijo en rueda de prensa que su comentario no tuvo un contexto racista y se disculpó públicamente si Anderson lo sintió de esa manera.

“Lo que quiero decir es que no es un término que intente ser racista por ningún hecho. Él lo consideró irrespetuoso. Y mira, si lo hizo, me disculpo. Eso no es lo que intentaba hacer de ninguna manera, pero es lo que pasó”, explicó Donaldson.

El antesalista de los Yanquis tendrá que esperar el resultado de su apelación, para saber si cumplirá o no la suspensión.