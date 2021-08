Los escasos testigos sabían que iban a presenciar algo especial pasado el mediodía del martes en el sauna que es el Estadio Olímpico. Karsten Warholm, el descarado vallista noruego, también palpitaba un momento inolvidable. Sus siete rivales también lo presentían.

Warholm conquistó una medalla de oro y destrozó su propio récord mundial, uno que hace poco más de un mes había logrado ante sus compatriotas en Oslo. Resultó ser una obra maestra del atletismo, tal vez una de las mejores carreras de todos los tiempos.

“Ni en mi más loca imaginación lo hubiera creído posible”, dijo Warholm tras parar el reloj con un tiempo de 45.94 segundos. Hizo trizas el previo récord, por 76 centésimas.

Fue una carrera tan vertiginosa que el segundo, el estadounidense Rai Benjamin, también eclipsó el viejo récord de Warholm por más de medio segundo al marcar 46.17.

El tercero de la lista, el brasileño Alison dos Santos, también estuvo a un pelo de romper la previa marca con su crono de 46.72, lo cual hubiera sido un récord mundial hace cinco semanas.

Tres de los cuatro tiempos más rápidos en la historia de los 400 con vallas en una misma carrera.

Warholm rompió su camiseta al cruzar la meta, mostrando es misma mirada de asombro que hizo cuando irrumpió a la grande con su victoria en el mundial de 2017.

“Si me decían que iba a correr para 46.1 y perder, lo más seguro es que te caía a trompadas y te sacaba de mi habitación”, señaló Benjamin. “Estoy feliz de haber sido parte de algo histórico”.

“Siempre he dicho que la carrera perfecta no existe”, dijo Warholm. “Pero creo que esto es lo más cerca que yo he estado de la carrera perfecta”.