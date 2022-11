La historia de Melissa, una colombiana que es voluntaria en Qatar

Estar en un mundial es el sueño de millones de personas alrededor del mundo, a el asisten deportistas, empresarios, famosos y sobretodo aficionados de todas culturas; llegar a esta gesta no es fácil y las oportunidades de asistir suelen ser costosas si no están patrocinadas por una empresa o no se viaja con una delegación deportiva. Lea aquí: Mundial 2022: ¿qué hace un turbaquero en Qatar?

Sin embargo, hay una forma de participar y es como voluntario de la FIFA; miles de jóvenes en todo el mundo aplican para poder ayudar y así disfrutar de esta fiesta mundialista. Para Qatar aplicaron más de 400 mil personas esperando tener una plaza, de ellos escogieron 20.000 y entre los elegidos hay alrededor de 30 colombianos. Uno de estos colombianos es Melissa Bardet, administradora de empresas turísticas y hoteleras y una gran aficionada al fútbol, ella al saber de la convocatoria decidió inscribirse; no sabe como son muy bien los criterios de escogencia al ser tan voluminoso el número de aplicaciones, pero fue seleccionada.